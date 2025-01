Linfoma é o câncer de um tipo de glóbulo branco chamado linfócito. Os linfócitos e outros glóbulos brancos ajudam o corpo a combater doenças.

Os linfócitos viajam através dos vasos sanguíneos e depois através do sistema linfático. O sistema linfático é formado por linfonodos e vasos linfáticos. Os linfonodos são órgãos pequenos, em forma de feijão, que combatem doenças e estão localizados no pescoço, na virilha e nas axilas.

Sistema linfático: Ajuda a proteger contra as infecções

No linfoma, os linfócitos crescem desordenadamente. Eles se acumulam nos linfonodos e, às vezes, no fígado, no baço e nas cavidades ósseas (medula óssea).

O linfoma de Hodgkin é um tipo de linfoma que envolve um tipo específico de linfócito. O linfoma não Hodgkin envolve outros tipos de linfócitos.