Os médicos tratam PTI com:

Corticosteroides

Medicamentos para ajudar o corpo a fabricar mais plaquetas

Medicamentos para desacelerar o sistema imunológico

Raramente, cirurgia de remoção do baço (esplenectomia)

Se a pessoa tiver sangramento com risco à vida, os médicos podem fazer uma transfusão de plaquetas. Transfusões de plaquetas geralmente não funcionam bem, porque os anticorpos no sangue também atacam as plaquetas transfundidas.

A remoção do baço pode ajudar a manter mais plaquetas circulando no sangue.

Em adultos, a PTI costuma ser duradoura, mas em crianças ela frequentemente cessa por si só.