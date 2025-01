Os médicos suspeitam de regurgitação aórtica ao ouvir seu coração com um estetoscópio. Os médicos realizam um ecocardiograma (ultrassom do coração) para verificar a gravidade do vazamento na válvula aórtica.

Se o ecocardiograma mostrar que você pode ter uma dissecção aórtica, os médicos muitas vezes realizam um exame de TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética).