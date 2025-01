Febre reumática na infância em países com poucos recursos. A estenose mitral não ocorrerá se a febre reumática for evitada, tratando-se prontamente infecções de garganta com antibióticos. (Em países com muitos recursos, a estenose mitral ocorre principalmente em pessoas idosas que tiveram febre reumática e que não tiveram o benefício do tratamento com antibióticos durante sua juventude ou em pessoas que se deslocaram de regiões onde antibióticos não são utilizados amplamente.)