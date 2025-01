Pericardite é a inflamação do saco (pericárdio) que circunda o coração.

O pericárdio é formado por duas camadas finas. O espaço entre as camadas tem um pouco de líquido que ajuda as camadas a deslizarem facilmente uma sobre a outra.

Pericardite aguda é a inflamação súbita e dolorosa do pericárdio. Geralmente, ela causa acúmulo de líquido entre as camadas do pericárdio.

Infecção, ataque cardíaco e outros problemas de saúde, como lúpus e câncer, causam pericardite aguda

As pessoas podem ter febre e sentir uma dor torácica aguda, mas algumas não manifestam nenhum sintoma

Para saber se um paciente está com pericardite aguda, os médicos realizarão um ecocardiograma

Para tratá-la, eles receitam medicamentos para reduzir a dor e o inchaço, e poderão manter o paciente hospitalizado