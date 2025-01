Alguns aneurismas não causam nenhum sintoma. Os sintomas dependem da localização do aneurisma no corpo e do seu tamanho.

Um aneurisma na perna geralmente não causa sintomas, a menos que um coágulo de sangue se forme no aneurisma. Se houver um coágulo de sangue, ele pode se desprender do aneurisma e obstruir o fluxo sanguíneo no pé e este fica dolorido, dormente e frio.

Um aneurisma no pescoço pode formar um coágulo de sangue que se desloca para o cérebro e causa um acidente vascular cerebral.

Um aneurisma no cérebro pode causar cefaleia. Se um aneurisma cerebral se romper, ele irá causar sangramento em torno do cérebro (chamado hemorragia subaracnóidea) que causa dor de cabeça intensa e pode ser fatal.

Às vezes, um aneurisma se infecciona. Os aneurismas infeccionados causam dor e inchaço.