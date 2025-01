O coração é um músculo que bombeia sangue. Como todos os músculos, o coração precisa de um suprimento constante de sangue para funcionar. O sangue bombeado através do coração não alimenta o músculo cardíaco. Em vez disso, o músculo cardíaco é alimentado pelas suas próprias artérias. Essas artérias são chamadas artérias coronárias.

A maioria dos ataques cardíacos ocorre quando uma das artérias coronárias é obstruída subitamente por um coágulo de sangue.

Os coágulos de sangue em artérias coronárias costumam ocorrer quando se tem aterosclerose:

Aterosclerose é comumente conhecida como o endurecimento das artérias

Aterosclerose é o depósito lento de colesterol e outros materiais gordurosos nas artérias

Esse depósito é chamado de ateroma ou placa

A placa pode se romper subitamente, provocando a formação de um coágulo de sangue que bloqueia a artéria

A artéria bloqueada não deixa passar sangue para uma parte do músculo cardíaco. Se o fluxo de sangue for interrompido por mais do que alguns minutos, aquela parte do músculo cardíaco morrerá. O músculo morto não consegue bombear sangue, por isso o coração fica debilitado. O ritmo cardíaco também pode ser afetado, fazendo com que o coração bata muito rapidamente ou muito lentamente. Às vezes, o coração para completamente (parada cardíaca) e a pessoa morre.

Se uma parte do músculo cardíaco morrer, essa parte não volta a funcionar. O músculo cardíaco morto é substituído por tecido cicatricial.