Na cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), os médicos retiram uma veia ou artéria de outra parte do corpo para conectar a aorta (a principal artéria que leva o sangue do coração ao resto do corpo) a uma artéria coronariana depois da zona obstruída. Dessa maneira, o fluxo sanguíneo é desviado (derivação) e não passa pela área estenosada ou obstruída.