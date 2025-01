Existem muitas causas para o inchaço dos linfonodos. As causas mais comuns são:

Uma infecção nos tecidos próximos aos linfonodos inchados

Infecção sistêmica

Por exemplo, uma infecção de garganta ou resfriado podem fazer com que os linfonodos no pescoço inchem. Ou uma infecção sexualmente transmissível (IST) pode fazer com que os linfonodos na virilha inchem.

Infecções sistêmicas, tais como mononucleose, infecção por HIV ou tuberculose podem fazer com que os linfonodos de todo o corpo inchem.

Outras causas perigosas de inchaço dos linfonodos são:

Um linfonodo infectado

Câncer

Normalmente, as defesas imunológicas do corpo matam quaisquer germes que penetram nos linfonodos. Mas, às vezes, alguns germes sobrevivem e causam uma infecção. Um linfonodo infectado dói, e a pele que o recobre fica vermelha.

Células cancerosas muitas vezes se desprendem de um câncer e se deslocam pelos vasos linfáticos até chegar aos linfonodos próximos. Por exemplo, o câncer de mama geralmente se espalha para os linfonodos da axila situada do mesmo lado do câncer. Às vezes, nossas defesas imunológicas matam as células cancerosas. Mas, às vezes, as células cancerosas crescem nos próprios linfonodos. O câncer geralmente faz com que os linfonodos fiquem muito duros e se aglomerem.

No entanto, menos de 1% das pessoas com linfonodos inchados têm câncer.