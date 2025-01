O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio:

O ritmo cardíaco é controlado por células marca-passo no coração

As células marca-passo enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia

Os sinais são transportados pelo tecido denominado sistema de condução

Há células marca-passo especiais em uma parte do coração chamada nódulo sinoatrial (SA). As células marca-passo têm seu próprio ritmo natural de 60 a 100 sinais por minuto. Os nervos do cérebro podem enviar mensagens para as células dizendo a elas para acelerar ou desacelerar.

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. O sistema de condução inclui uma porta de entrada chamada nódulo atrioventricular (AV). O nódulo AV controla como os sinais passam das câmaras superiores do coração (átrios) para as câmaras inferiores (ventrículos). Quando o sistema de condução está funcionando corretamente, os sinais chegam a cada uma das células do músculo cardíaco no momento certo. O coração realiza então um batimento bom e forte que bombeia o sangue adequadamente.