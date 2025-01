O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores do coração. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores do coração. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que é taquicardia ventricular? Taquicardia ventricular é um tipo de ritmo cardíaco anormal. Assim, a taquicardia ventricular, um batimento cardíaco muito acelerado se inicia nos ventrículos do coração. O sintoma mais comum são palpitações (sentir os batimentos de seu coração)

Você pode também ter dificuldade em respirar, desconforto torácico e desmaio

Às vezes, a taquicardia ventricular se transforma em fibrilação ventricular que é fatal se não for tratada rapidamente

Os médicos realizam um eletrocardiograma (ECG) para diagnosticar a taquicardia ventricular

Os médicos geralmente aplicam um choque elétrico (cardioversão) ou administram medicamentos para fazer o batimento cardíaco voltar ao normal

Se você tiver taquicardia ventricular com muita frequência, pode precisar de um desfibrilador implantável (CDI) Algumas vezes, a taquicardia ventricular é de apenas 3 ou 4 batimentos ventriculares prematuros consecutivos e, em seguida, seu coração volta a uma frequência e ritmo normais. Taquicardia ventricular sustentada é quando o ritmo anormal dura mais de 30 segundos. A taquicardia ventricular persistente pode continuar por um longo período de tempo.

O que causa taquicardia ventricular? A taquicardia ventricular ocorre quando algumas das células do ventrículo começam agir como células marca-passo. Se elas tiverem ritmo mais rápido do que as células marca-passo normais, elas podem tomar seu coração e fazer com que ele bata muito rapidamente. A taquicardia ventricular sustentada geralmente ocorre em idosos com problemas cardíacos, como: Ataque cardíaco

Cardiomiopatia (um problema nas paredes do coração que torna difícil para o coração bombear sangue) Outras causas podem incluir: Síndrome do QT longo (um circuito elétrico anormal que pode desencadear uma taquicardia ventricular súbita ou mesmo arritmias mais perigosas quando você se exercita ou se sente estressado)

Alguns tipos de medicamentos

Síndrome de Brugada (uma doença cardíaca hereditária que aumenta o risco de a taquicardia ventricular e de outras arritmias)

Quais são os sintomas de taquicardia ventricular? Os sintomas de taquicardia ventricular incluem: Palpitações

Sensação de fraqueza e atordoamento

Desconforto no tórax Quais são as complicações da taquicardia ventricular? A taquicardia ventricular sustentada pode causar problemas mais perigosos, como: Baixa pressão arterial e, às vezes, desmaio, já que o coração não bombeia sangue tão bem como deveria

Parada cardíaca (quando o coração para de bater)

Como os médicos sabem se eu tenho taquicardia ventricular? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas. Se o ECG revelar taquicardia ventricular, os médicos geralmente realizarão: Exames de sangue para verificar a presença de níveis anormais de eletrólitos e sinais de lesão cardíaca