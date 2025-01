O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores do coração. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores do coração. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que é síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)? A síndrome de WPW é um ritmo cardíaco anormal que faz o coração bater rápido demais. A pessoa nasce com a doença e ela envolve uma via elétrica extra e anormal no coração. Quando estimulada, a via extra provoca uma frequência cardíaca rápida. Os sintomas incluem palpitações e sensação de fraqueza ou falta de ar

Mesmo que você nasça com a via elétrica extra, os sintomas geralmente não começam até você estar na adolescência ou no início dos 20 anos

Os médicos fazem um eletrocardiograma (ECG) para diagnosticar a síndrome de WPW

Os médicos tratam síndrome de WPW com medicamentos e outras medidas

Quais são os sintomas da síndrome de WPW? Os sintomas geralmente começam na adolescência ou no início dos 20 anos mas podem começar em qualquer idade. Em bebês, os sintomas podem incluir: Problemas respiratórios

Cansaço excessivo

Não comer bem Em adolescentes e adultos, os sintomas podem incluir: Sensação de coração acelerado

Às vezes, desmaio

Às vezes, dor torácica Outro distúrbio de ritmo cardíaco anormal chamado fibrilação atrial é muito perigoso para pessoas com síndrome de WPW. A combinação de fibrilação atrial e WPW pode levar à fibrilação ventricular que é fatal se não for tratada imediatamente.

Como os médicos sabem se eu tenho síndrome de WPW? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas.