O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo. A frequência cardíaca é a velocidade com que o coração bate. O coração deve ter sempre um batimento rítmico, regular, como o tique-taque de um relógio.

O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores. Os átrios bombeiam sangue para os ventrículos. Os ventrículos bombeiam sangue para os pulmões e o corpo (consulte também Biologia do coração).

Células marca-passo especiais em uma parte dos átrios, chamada nódulo SA (nódulo sinoatrial), enviam sinais elétricos regulares para o músculo cardíaco para que ele se contraia.

Sistema de condução elétrica do coração Imagem

O sistema de condução do coração tem tiras de tecido diminutas parecidas a fios elétricos. O sistema de condução transporta os sinais de marca-passo para o restante do coração. Os sinais precisam chegar a todas as células do músculo cardíaco no momento certo para que o coração realize um batimento bom e forte que irá bombear o sangue adequadamente.

O que são batimentos prematuros? Batimentos prematuros são um tipo de ritmo cardíaco anormal. Eles são batimentos cardíacos extras causados por um sinal elétrico que chega muito cedo ao coração. Um batimento atrial prematuro ocorre quando o sinal precoce vem dos átrios. Esses batimentos prematuros são comuns em muitas pessoas saudáveis. Um batimento ventricular prematuro ocorre quando o sinal precoce vem dos ventrículos. Esses batimentos prematuros são comuns entre idosos. Você pode não apresentar nenhum sintoma ou pode sentir alterações em seus batimentos cardíacos (palpitações)

Você pode não precisar de tratamento, mas às vezes os médicos prescrevem medicamentos para controlar sua frequência cardíaca

O que causa batimentos prematuros? Batimentos atriais prematuros são comuns, especialmente entre pessoas com distúrbios pulmonares (como DPOC [doença pulmonar obstrutiva crônica]). Batimentos ventriculares prematuros são comuns entre idosos, especialmente naqueles com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca ou valvulopatias. Os batimentos prematuros podem ocorrer em função de: Estresse físico ou emocional

Consumo de café, chá ou álcool

Uso de alguns medicamentos para resfriado, alergia e asma

Quais são os sintomas de batimentos prematuros? Os batimentos prematuros não costumam causar sintomas. Algumas pessoas podem sentir os batimentos cardíacos extras (palpitações). Se você tiver uma série de batimentos ventriculares prematuros ao fazer exercícios, pode se sentir fraco ou incapaz de se exercitar de forma normal.

Como os médicos sabem se eu tenho batimentos prematuros? Os médicos sentem seu pulso e realizam: Um eletrocardiograma (ECG) Um ECG é um teste rápido e indolor que mede a atividade elétrica do coração usando adesivos e cabos no tórax, braços e pernas.