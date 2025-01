O que é um pólipo do cólon ou do reto?

Um pólipo é uma massa arredondada e lisa localizada dentro de um espaço vazio no corpo. Por exemplo, é possível ter pólipos no nariz ou nas cordas vocais.

O cólon é o intestino grosso. O reto é uma bolsa localizada no final do cólon, dentro da qual as fezes são armazenadas até serem eliminadas. É comum o surgimento de pólipos no cólon (intestino grosso) ou no reto.

Como localizar o intestino grosso

A pessoa pode ter apenas um ou muitos pólipos

Geralmente, os pólipos do cólon são inofensivos, mas alguns são cancerosos ou podem se tornar cancerosos

Determinadas doenças de família podem causar o aparecimento de pólipos

Às vezes, os pólipos crescem em uma haste (um caule fino de tecido que une o pólipo à parede intestinal)

Quanto maior o pólipo, maior a chance de ele ser canceroso

Os pólipos podem causar sangramento no reto

O médico utiliza uma colonoscopia para tentar detectar a presença de pólipos

O tratamento dos pólipos consiste em extrai-los

Pólipos que inicialmente são inofensivos podem se tornar câncer de cólon, e é por isso que eles são removidos pelo médico durante uma colonoscopia.