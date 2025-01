O apêndice é um pequeno tubo oco com formato de dedo situado no final do intestino grosso. A apendicite é uma inflamação que faz com que o apêndice fique inchado e infeccionado.

A apendicite é um problema comum

Os sintomas costumam incluir dor abdominal, enjoo e febre

O médico trata a apendicite com cirurgia e antibióticos

Se a apendicite não for tratada, o apêndice pode se romper (estourar). Isso causa uma infecção no abdômen denominada peritonite. A peritonite pode ser fatal

(consulte também Apendicite em crianças).