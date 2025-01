As hemorroidas são veias inchadas na parede do reto e do ânus. O reto é a última parte do sistema digestivo, onde as fezes (cocô) ficam armazenadas até a defecação. O ânus é o orifício entre as nádegas através do qual saem as fezes.

O inchaço das veias é causado por um excesso de pressão nelas

As hemorroidas podem estar dentro do reto e do ânus onde elas não podem ser vistas (hemorroidas internas) ou projetarem-se para fora do ânus (hemorroidas externas)

As hemorroidas podem causar dor ou hemorragia

A maioria dos sintomas desaparece sem tratamento