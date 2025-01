O médico suspeita de transtorno bipolar com base no padrão de sintomas. Quando a pessoa tem mania, é possível que ela não consiga informar de maneira exata os sintomas, porque ela não acha que há algo errado com ela. Assim, é possível que o médico peça informações a pessoas da família.

Além disso, é possível que o médico faça exames de sangue ou urina para ver se os sintomas podem estar sendo causados por outros medicamentos ou problemas de saúde.