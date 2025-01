O transtorno de personalidade narcisista é:

Um padrão no qual a pessoa se sente superior às outras, precisa ser admirada e não tem empatia

Com frequência, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista:

Pensa que ela é mais importante e mais especial que as outras pessoas

Exagera suas próprias realizações e menospreza as dos outros

É muito sensível a qualquer falha ou crítica, o que faz com que ela fique com raiva ou deprimida

Tem fantasias sobre ser muito inteligente, ter muita beleza ou ser muito importante

Tira proveito dos outros

Precisa constantemente receber elogios e ser admirada

Tem inveja dos outros e geralmente pensa que outros tem inveja dela

O transtorno de personalidade narcisista tem mais propensão de ocorrer em homens. A pessoa também pode vir a ter depressão, anorexia, problemas com drogas ou álcool e outros transtornos de personalidade.

Muitas pessoas têm orgulho de suas conquistas. Além disso, quase todas as pessoas gostam de ser elogiadas e não gostam de crítica. No entanto, esses traços se tornam um transtorno quando a pessoa fica furiosa ou magoada se não for constantemente elogiada ou quando sua incapacidade de aceitar crítica e sua necessidade de menosprezar os outros causa problemas no trabalho ou nos relacionamentos.