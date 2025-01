O transtorno de personalidade limítrofe é:

Um padrão no qual a pessoa tem mudanças drásticas de humor, relacionamentos instáveis e comportamentos que mudam radicalmente

Com frequência, a pessoa com transtorno de personalidade limítrofe:

Sente pânico ou fica furiosa quando um amigo chega alguns minutos atrasado ou cancela um encontro, o que faz com que ela se sinta abandonada

Tem um temperamento volátil e agride verbalmente amigos, parceiros e a família, sobretudo quando acredita que alguém não está atendendo às suas exigências exageradas de apoio

Muda de opinião rapidamente, por exemplo, começa elogiando alguém e, subitamente, passa a criticá-la excessivamente

Faz coisas imprudentes de maneira impulsiva, por exemplo, pratica sexo sem proteção, dirige com negligência, gasta em excesso, uso drogas ou bebe em excesso

Sabota a si mesma quando está prestes a alcançar um objetivo, por exemplo, abandona a escola um pouco antes de se formar

Se automutila de propósito, por exemplo, cortando ou queimando a pele

Cria crises, por exemplo, comete tentativa de suicídio para evitar que outras pessoas a abandonem

Embora a maioria dos comportamentos autodestrutivos não seja fatal, quase uma em cada dez pessoas com personalidade limítrofe morre de suicídio.

Embora elas sejam carentes, as pessoas com transtorno de personalidade limítrofe geralmente têm relacionamentos instáveis. É possível que a pessoa idolatre um amigo e, subitamente, comece a criticá-lo e rompa a amizade com ele.

O transtorno de personalidade limítrofe ocorre com mais frequência em mulheres que em homens. A pessoa com transtorno de personalidade limítrofe também pode ter transtornos alimentares, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) ou transtorno por abuso de álcool ou drogas.