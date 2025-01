A personalidade é a maneira única que cada pessoa tem de pensar, entender, reagir e se relacionar com outros. Muitas pessoas parecem ter uma personalidade incomum. Porém, considera-se que essa pessoa tem um transtorno de personalidade apenas se a personalidade:

Causar dificuldade significativa no trabalho ou na escola

Impede que a pessoa se relacione normalmente com os outros

Não é algo que a pessoa consegue mudar ou ajustar, mesmo que ela lhe cause problemas

Geralmente, a pessoa com um transtorno de personalidade pensa que está tudo bem com ela. É possível que ela fique magoada pelas consequências de ter um transtorno de personalidade, como divorciar-se ou perder o emprego. No entanto, ela geralmente pensa que esses problemas são causados por outras pessoas e que a culpa não é dela. Outras pessoas costumam ter dificuldade em lidar com alguém que tem um transtorno de personalidade.

Muitas pessoas com um transtorno de personalidade também têm outros problemas, como: