Ansiedade é sentir-se preocupado ou nervoso. A ansiedade costuma ser algo normal. Por exemplo, muitas pessoas sentem ansiedade quando estão tendo dificuldades financeiras, problemas no trabalho ou dificuldades familiares. Contudo, se a pessoa sente ansiedade por bastante tempo, mesmo quando ela não está tendo problemas ou os problemas não são tão ruins, então essa pessoa tem um transtorno de ansiedade.

Há vários tipos de transtornos de ansiedade. Se a pessoa sentir ansiedade sobre uma coisa em particular, como estar em uma multidão, é possível que ela tenha uma fobia. Se a pessoa não costuma sentir ansiedade na maior parte do tempo, mas às vezes, sente pânico de maneira súbita, é possível que ela tenha síndrome do pânico.

O transtorno de ansiedade generalizada é quando a pessoa sente ansiedade ou preocupação em relação a várias coisas.