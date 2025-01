Perda de memória é a incapacidade de lembrar-se das coisas da mesma forma que antes.

Uma leve perda de memória pode ser parte normal do envelhecimento. Por exemplo, podemos esquecer onde colocamos as chaves do carro. A perda de memória mais séria pode ser um sinal de alerta de um problema de funcionamento do cérebro, como doença de Alzheimer ou demência.