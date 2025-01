Ao tocarmos em um objeto com a mão, os nervos da mão enviam mensagens ao cérebro. As mensagens nos permitem sentir o que estamos tocando. Nervos semelhantes conectam todas as diversas partes do corpo com o cérebro. A dormência ocorre quando algo vai mal na via nervosa percorrida por essas mensagens. Muitos distúrbios e medicamentos diferentes podem bloquear ou exercer pressão nessa via, tais como:

Acidente vascular cerebral

Infecções, como doença de Lyme ou HIV

Esclerose múltipla

Diabetes

Falta de vitamina B12 suficiente no corpo

Osteoartrite que exerce pressão nos nervos que saem da medula espinhal

Pressão em um nervo decorrente de movimentos repetidos ou por sentar em uma só posição por muito tempo

Lesão no cérebro, na medula espinhal ou nos nervos

Algumas pessoas têm dormência e formigamento nas mãos e ao redor da boca quando ficam ansiosas e respiram rápido demais (hiperventilação). Isso não é perigoso.