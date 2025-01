Os médicos administram medicamentos antivirais se a causa da meningite for HIV ou herpes. Eles também administrarão medicamentos para tratar os sintomas, como paracetamol para febre e dor de cabeça.

As pessoas com meningite viral não precisam, em sua maioria, de medicamentos antivirais, pois melhorarão em poucas semanas com ou sem tratamento. Às vezes, a recuperação é lenta, e pode demorar alguns meses até a pessoa se sentir melhor.