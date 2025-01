Os sintomas de dor neuropática incluem:

Sensação de queimação ou formigamento

Dor profunda

Sensibilidade extrema ao calor, frio ou a um toque leve

A dor neuropática muitas vezes está presente quando nada doloroso está acontecendo com a pessoa.

A dor neuropática pode fazer com que seja difícil trabalhar e realizar outras atividades diárias normais, o que pode tornar a pessoa ansiosa ou deprimida. Ansiedade e depressão também podem fazer com que a dor neuropática pareça pior. Não realizar as atividades normais também pode enfraquecer os músculos; dessa forma, a pessoa se torna menos ativa.