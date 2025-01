Lesões, como cortes, queimaduras, fraturas, entorses e hematomas, ativam os receptores de dor ao redor da lesão.

Receptores de dor localizam-se nas extremi­dades de fibras nervosas longas

Fibras transportam sinais de dor para a medula espinhal

Outros nervos na medula espinhal então transportam os sinais de dor para o cérebro

Você sente dor somente quando o cérebro processa os sinais de dor

Às vezes, os nervos enviam sinais de dor, mesmo quando não fomos machucados ou lesionados. Isso pode acontecer quando os nervos tiverem sido danificados por uma doença como diabetes (chamado neuropatia diabética) ou quando os nervos foram esmagados ou rompidos por uma lesão. A dor causada por lesão nervosa é chamada de dor neuropática.

Dor referida é a dor originária de uma parte do corpo que é sentida em outra parte. Por exemplo, a dor de um ataque cardíaco é geralmente sentida no peito, porque é onde se localiza o coração. Mas, às vezes, um ataque cardíaco causa dor no pescoço, mandíbula ou braço esquerdo porque os sinais de dor dessas áreas se deslocam ao longo dos nervos que estão próximos aos nervos do coração.

Ansiedade, depressão ou problemas de sono podem tornar a dor mais incômoda do que seria normalmente.