Como não é possível contar ao médico o que está ocorrendo enquanto você dorme, os médicos dispõem de equipamentos que podem monitorá-lo durante o sono. Os testes de sono podem ser feitos:

Em casa, na sua própria cama

Em um laboratório do sono do hospital ou consultório médico

Para o teste na residência, você irá para a cama usando sensores sob o nariz, ao redor do tórax e no dedo. Um pequeno dispositivo preso aos sensores registra seus padrões de respiração e níveis de oxigênio. Ele envia as informações ao médico do sono.

Para o teste em um laboratório do sono, você passará a noite no laboratório. Esse teste usa mais sensores. Por exemplo, os sensores monitoram suas ondas cerebrais e movimentos dos músculos oculares. Além disso, um técnico do sono observa você dormir usando uma câmera de vídeo que registra todos os seus movimentos e a sua respiração. Uma preocupação das pessoas é que elas não conseguirão dormir no laboratório usando todos aqueles sensores. Mas, para a maioria das pessoas, o sono não é pior do que em casa.