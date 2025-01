Líquido espinhal é um líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal. O líquido espinhal ajuda a amortecer o cérebro quando batemos a cabeça ou caímos. O líquido espinhal se move livremente em torno do cérebro e da medula espinhal. Finalmente, o líquido entra nos vasos sanguíneos.

Muitos problemas cerebrais causam alterações no líquido espinhal. Por exemplo, o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro causa o surgimento de glóbulos vermelhos no líquido espinhal.

O que é uma punção lombar? Punção lombar é um procedimento para retirar uma amostra do líquido espinhal. Às vezes, é chamada de punção na medula espinhal. Os médicos fazem exames do líquido para detectar problemas como: Infecções

Tumores

Hemorragia no cérebro ou na medula espinhal Durante a punção lombar, os médicos anestesiam a pele e depois inserem uma agulha longa e fina na região lombar para obter a amostra de líquido cefalorraquidiano. Eles coletam cerca de uma colher de sopa (15 ml) de líquido. O cérebro fabrica rapidamente mais líquido. Os médicos testam o líquido espinhal para detectar muitas substâncias, incluindo: Bactérias

Glóbulos brancos

Glóbulos vermelhos Cerca de uma em cada 10 pessoas sente dor de cabeça após uma punção lombar. Essa dor pode durar de alguns dias até poucas semanas.

Por que eu precisaria de uma punção lombar? Os médicos fazem uma punção lombar para verificar se você pode estar com: Uma infecção como meningite ou encefalite

Hemorragia no cérebro

Esclerose múltipla Às vezes, as punções lombares são realizadas por outros motivos, tais como: Fazer os medicamentos chegarem rapidamente no cérebro, na medula espinhal ou na área em torno deles

O que acontece durante uma punção lombar? Para uma punção lombar: Você fica encurvado de lado, com os joelhos dobrados em direção ao tórax

Às vezes, os médicos pedem para você se sentar inclinado para frente

O médico anestesia suas costas com uma injeção de anestésico.

Você deve ficar imóvel enquanto o médico introduz uma agulha fina e oca na região lombar entre os ossos da coluna

A agulha penetra na área ao redor da medula espinhal para coletar uma pequena quantidade de líquido espinhal Uma punção lombar leva cerca de quinze minutos. Depois disso, seu médico pode pedir para você ficar um pouco deitado.