A doença de Alzheimer é um tipo de demência que geralmente afeta pessoas com mais de 65 anos. A demência é um problema cerebral que torna difícil lembrar, pensar, entender a linguagem e aprender.

Os problemas cerebrais pioram com o tempo. Pessoas com doença de Alzheimer acabam precisando de ajuda de outras pessoas para realizar as atividades diárias.