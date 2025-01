A demência causa problemas de:

Memória

Uso da linguagem

Personalidade

Clareza do pensamento

Esses problemas dificultam a realização de tarefas diárias normais, como fazer compras, preparar refeições e controlar o dinheiro. As pessoas também podem ter problemas para se comportar adequadamente.

Com o passar do tempo, os sintomas pioram.

Sintomas precoces de demência:

Esquecer-se de coisas que acabaram de acontecer

Esquecer onde estão as coisas

Ter dificuldade em encontrar a palavra certa para dizer e em entender o que outros dizem

Esquecer-se de pagar as contas

Ter mais dificuldades com números do que o normal

Perder-se ao dirigir em áreas familiares

Ficar mais emotivo, por exemplo, mudando rapidamente de estar feliz para triste

Familiares e amigos muitas vezes observam que a pessoa não parece a mesma de sempre. No início, as diferenças podem ser sutis. Às vezes, a própria pessoa é a primeira a observar que está tendo dificuldades com as coisas. Essas dificuldades muitas vezes a deixam frustrada e infeliz.

Sintomas intermediários de demência:

Perder-se dentro de casa, como ter dificuldade em encontrar o banheiro ou o quarto

Não reconhecer pessoas e objetos familiares

Ficar facilmente confuso e incapaz de aprender informações novas ou seguir orientações simples

Não ser mais seguro dirigir

Precisar de ajuda para tomar banho, vestir-se e alimentar-se

Não entender conversas normais

Agir de forma incomum, como gritar, tirar a roupa em público, agredir e repetir perguntas

Ter problemas em adormecer e permanecer dormindo

As alterações de personalidade se tornam mais graves. Pessoas com demência podem ficar temerosas e desconfiadas. Algumas ficam irritáveis e hostis. Outras ficam retraídas e deprimidas.

Sintomas tardios de demência: