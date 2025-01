No estupor a pessoa parece estar adormecida ou muito sonolenta, como se tivesse desmaiado. Ela acorda um pouco se as pessoas gritarem com ela ou se for sacudida ou beliscada. Mas depois que pararem, a pessoa volta a dormir.

Se a pessoa estiver simplesmente cansada e sonolenta por ter permanecido acordada por muito tempo, isso não é considerado estupor.