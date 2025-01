Quais são as partes do cérebro?

O cérebro está alojado dentro do crânio rodeado por líquido que o protege e sustenta. O líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano. Ele é mantido ao redor do cérebro, no interior de três camadas de membranas chamadas meninges.

O cérebro apresenta três partes principais:

Telencéfalo: a parte superior principal do cérebro que é dividida em partes chamadas lobos – esses lobos controlam o pensamento, movimento, fala, memória, emoções e todos os sentidos

Tronco cerebral: A parte inferior do cérebro que se conecta com a medula espinhal – o tronco cerebral controla funções corporais críticas, tais como a consciência, respiração, pressão arterial e batimento cardíaco

Cerebelo: Uma parte separada do cérebro logo acima do tronco cerebral que controla o equilíbrio e a coordenação muscular

O telencéfalo tem duas metades, uma à esquerda e uma à direita. A metade esquerda controla o lado direito do corpo e vice-versa. É por isso que quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral no lado esquerdo do cérebro, ela não consegue mover o lado direito do corpo.