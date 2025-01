Um dedo do pé em martelo é um dedo do pé preso em uma posição dobrada anormal. Em vez de deitado, o dedo do meio do pé aponta para cima.

Isso acontece mais frequentemente no segundo, terceiro ou quarto dedo do pé

Mulheres e adultos mais velhos desenvolvem o dedo do pé em martelo com maior frequência

Você pode sentir dor ao usar determinados calçados ou sentir dor na base dos metatarsos do seu pé

Sapatos largos e protetores para os dedos podem ajudar a diminuir a dor