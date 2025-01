As articulações são onde dois ossos se encontram.

As articulações são conectadas por ligamentos.

Ligamentos são faixas de tecido resistentes e flexíveis que crescem cruzando uma articulação de um osso a outro

As articulações têm diversos ligamentos que as mantêm juntas. Os ligamentos e a forma das extremidades dos ossos permitem que as articulações se movam apenas em certas direções. Por exemplo, a articulação do joelho pode dobrar e esticar, mas não pode se mover para os lados.

Algumas articulações, como o ombro, podem se mover muito. Outras articulações, como aquelas entre as costelas e a coluna vertebral, podem mover apenas um pouco.

Como os ligamentos, os músculos conectam dois ossos cruzando uma articulação. Quando os músculos se contraem, eles abrem ou fecham uma articulação.