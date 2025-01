É difícil ter sucesso no tratamento do câncer. Muitas pessoas ainda morrem de câncer apesar de receberem o melhor tratamento atualmente disponível. Portanto, as pessoas naturalmente procuram por alternativas que podem ajudar a curar o câncer. Muitas tentam medicinas alternativas. As pessoas podem usar medicina alternativa no lugar do tratamento padrão (convencional) ou junto com ele.

O que é medicina alternativa? Na verdade, a medicina alternativa só é diferente da medicina convencional de uma maneira. A medicina alternativa não foi testada cientificamente para provar que funciona ou que é segura. Todos os medicamentos vendidos nos Estados Unidos devem ter apresentado provas convincentes de que funcionam, antes de os médicos poderem receitá-los. Portanto, uma vez que eles não foram adequadamente testados, remédios alternativos não podem ser comercializados como sendo medicamentos. A medicina alternativa em geral consiste de substâncias de ervas ou plantas que podem ser vendidas como suplementos alimentares. A maior parte da medicina alternativa não foi cientificamente testada e provada que funciona

A medicina alternativa carece de benefícios comprovados e podem lhe fazer mal