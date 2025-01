Uma radiografia é um exame de imagem que tira uma fotografia do interior do corpo. Ela usa uma baixa dose de radiação de raios-X. A radiografia mostra partes do corpo de acordo com a sua densidade (solidez).

Os médicos costumam usar a radiografia para encontrar problemas em partes do corpo que são sólidas, como os ossos

A radiografia não consegue mostrar partes do corpo formadas por tecido mole, como músculos, ligamentos e órgãos internos tão bem quanto outros tipos de exames de imagem

Os médicos podem combinar as radiografias para criar imagens em movimento que mostram uma parte do corpo se movendo, como o coração batendo