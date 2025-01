Um radioisótopo é um composto químico radioativo. O médico administra à pessoa uma dose pequena do radioisótopo. O radioisótopo se acumula em uma determinada região do corpo e emite radiação que é detectada pelo aparelho que é colocado sobre essa região. O aparelho cria uma imagem do local onde se encontra a radiação e quão forte é a radiação. Isso ajuda os médicos a descobrir o que está acontecendo com os tecidos que eles estão examinando.

O médico pode administrar o radioisótopo na forma de:

Injeção

Algo que pode ser tomado por via oral

Um gás que a pessoa inala

Radioisótopos diferentes se dirigem a partes diferentes do corpo. O médico seleciona qual radioisótopo deve ser usado dependendo de qual parte do corpo ele precisa examinar. Uma cintilografia pode ajudar os médicos a encontrar problemas em várias partes do corpo: