A angiografia é um exame médico que captura imagens dos vasos sanguíneos usando radiografia. A imagem obtida é então chamada de angiograma.

Normalmente, o médico precisa apenas ver imagens de apenas um ou dois vasos sanguíneos em uma área problemática, e não de todos os vasos sanguíneos da pessoa. Para poder obter essas imagens, o médico utiliza uma agulha para inserir um cateter (um tubo fino e flexível) em um vaso sanguíneo próximo à área problemática. Ele então injeta um líquido (denominado meio de contraste) através do cateter. O meio de contraste aparece na radiografia (vídeo ou fotografias) e, com isso, ele delineia a parte interna dos vasos sanguíneos. As imagens mostram se o sangue está fluindo bem ou não, e se existem problemas nos vasos sanguíneos da pessoa.