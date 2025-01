Transplante de coração

Ao contrário do sangue transfundido, os órgãos transplantados, mesmo quando os tipos de tecidos são altamente compatíveis, são geralmente rejeitados, a menos que se tomem medidas para evitar a rejeição. A rejeição ocorre a partir de um ataque do sistema imunológico do receptor ao órgão transplantado, que o sistema imunológico reconhece como corpo estranho. A rejeição pode ser leve e facilmente controlada ou grave, o que resulta na destruição do órgão transplantado.

Imunossupressores são medicamentos que bloqueiam ou retardam o sistema imunológico e precisam ser tomados para prevenir a rejeição de um coração transplantado.

Quando há rejeição, verifica-se, geralmente, fraqueza e um ritmo cardíaco rápido ou anormal. Quando há rejeição, o coração transplantado pode não funcionar bem, causando pressão arterial baixa e o acúmulo de fluídos nas pernas e às vezes no abdômen, resultando em inchaço, uma doença denominada por edema. O fluido pode se acumular também nos pulmões, causando uma dificuldade respiratória. A rejeição, no entanto, é normalmente leve. Quando a rejeição é leve, é possível que nenhum sintoma se manifeste; no entanto, o eletrocardiograma (ECG) pode detectar alterações na atividade elétrica do coração.

Quando o médico suspeita de rejeição, ele normalmente realiza uma biópsia. É introduzido um cateter em uma veia, através de uma incisão no pescoço, e conduzido até o coração. É usado um dispositivo localizado na extremidade do cateter para recolher uma pequena amostra de tecido do coração, que é analisada sob o microscópio. Considerando que os efeitos da rejeição podem ser sérios, o médico também faz uma biópsia rotineira uma vez por ano, em busca de rejeição que ainda não tenha causado sintomas.