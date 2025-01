Transplante de células-tronco

As células-tronco podem ser

Células da própria pessoa (transplante autólogo)

Células de um doador (transplante alogênico)

Se é dado ao indivíduo com câncer suas próprias células-tronco, as células são recolhidas antes da quimioterapia ou radiação, que pode lesionar as células-tronco. Estas células são injetadas novamente no corpo do paciente depois do tratamento.

Se as células-tronco forem de um doador, medicamentos para inibir o sistema imunológico (imunossupressores) são ministrados ao receptor antes do transplante das células-tronco.

Se as células-tronco se destinam a substituir as células formadoras de sangue na medula óssea do receptor, o receptor recebe uma combinação de medicamentos e tratamentos de radiação para eliminar as células da medula óssea que impediriam a sobrevivência das células transplantadas.

Transplante autólogo de célula... Vídeo