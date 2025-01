Reações alérgicas induzidas pelo exercício físico

Medicamentos usados para tratar asma ou anafilaxia

Evitar possíveis fatores desencadeantes

Nos casos de asma induzida pelo exercício físico, o objetivo do tratamento é fazer com que seja possível realizar exercício físico sem que apareçam os sintomas. Um melhor condicionamento físico pode reduzir a probabilidade de desenvolver os sintomas durante o exercício. A inalação de um medicamento beta-adrenérgico (por exemplo, os utilizados para tratar a asma) cerca de 15 minutos antes de iniciar o exercício muitas vezes ajuda a prevenir as reações. A cromolina, habitualmente administrada com um inalador, pode ser útil.

Nas pessoas com asma, a administração de medicamentos habitualmente utilizados para controlar a asma evita o surgimento de sintomas durante o exercício físico. O uso de medicamentos no tratamento da asma e o aumento gradativo da intensidade e duração do exercício permite que algumas pessoas com asma tolerem a prática de exercícios.

As pessoas que tenham sofrido uma reação anafilática induzida pelo exercício físico devem evitar a modalidade de exercício que desencadeou a reação. Se o consumo de um alimento específico antes do exercício tiver desencadeado os sintomas, não devem ingerir o referido alimento antes do exercício.

Devem trazer sempre consigo uma seringa autoinjetável com epinefrina para um tratamento de emergência. Recomenda-se fazer exercício acompanhado de outras pessoas.