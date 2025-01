Medicamentos para aliviar os sintomas

No caso de mastocitose sistêmica agressiva, outros medicamentos, tais como o interferon e a prednisona, ou cirurgia como, por exemplo, esplenectomia

Um mastocitoma único pode desaparecer espontaneamente.

Prurido devido a mastocitose cutânea pode ser tratada com anti-histamínicos. Para crianças, nenhum outro tratamento é necessário. Se o adulto apresentar coceira ou erupção cutânea, psoraleno (um medicamento que torna a pele mais sensível à luz ultravioleta) mais luz ultravioleta ou cremes à base de corticosteroide podem ser aplicados na pele.

A mastocitose sistêmica não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados com bloqueadores de histamina H1 e H2. (Esses dois bloqueadores são anti‑histamínicos, mas o termo anti‑histamínico é geralmente usado apenas para bloqueadores de H1.) Os bloqueadores de H1 podem aliviar a coceira. Bloqueadores de H2 reduzem a produção de ácido no estômago aliviando os sintomas causados por úlceras pépticas e ajudam na cicatrização das úlceras. Cromolina, um estabilizador de mastócitos, é tomada por via oral e pode aliviar problemas digestivos e dor óssea. Cetotifeno, que é um bloqueador H1 e um estabilizador de mastócitos, é tomado por via oral e pode ser eficaz. A aspirina pode aliviar a vermelhidão, mas causar piora dos outros sintomas. Não se administra aspirina a crianças por causa do risco de desenvolver síndrome de Reye.

Se a mastocitose sistêmica for agressiva, os agentes quimioterápicos midostaurina ou avapritinibe podem ser usados. Interferon-alfa, injetado por via subcutânea uma vez por semana, pode reduzir os efeitos da doença sobre a medula óssea. Corticosteroides (como a prednisona), administrados por via oral, também podem ser usados, mas por um curto período de tempo. Quando administrados por via oral durante mais de 3 ou 4 semanas, podem causar muitos efeitos colaterais, por vezes graves.

Se muitos mastócitos se acumularem no baço, este pode ser removido.

Se houver o desenvolvimento de leucemia, os agentes quimioterápicos (como daunomicina, etoposídeo e mercaptopurina) podem ajudar.

Pessoas com mastocitose sistêmica devem trazer sempre consigo uma seringa autoinjetável com epinefrina para um tratamento de emergência em caso de reações anafiláticas ou anafilactoides.