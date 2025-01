Considerações gerais sobre reações alérgicas

Imunoterapia com alérgenos, geralmente injeções de alérgenos, pode ser administrada para dessensibilizar a pessoa ao alérgeno quando não for possível evitar certos alérgenos, especialmente alérgenos transportados pelo ar, e os medicamentos usados para tratar a reação alérgica forem ineficientes.

Com a imunoterapia alergênica, as reações alérgicas podem ser evitadas ou reduzidas em número e/ou intensidade. No entanto, a imunoterapia alergênica nem sempre é eficaz. Algumas pessoas e determinadas alergias tendem a responder melhor do que outras.

A imunoterapia é utilizada com maior frequência nas alergias a

Pólen

Ácaros da poeira

Mofo

Veneno de insetos

Quando as pessoas são alérgicas a alérgenos inevitáveis, como picadas de insetos, a imunoterapia ajuda a prevenir reações anafiláticas. Às vezes a imunoterapia alergênica é usada para alergia a pelos de animais, mas é improvável que esse tratamento seja útil. Imunoterapia para alergia a amendoim está disponível e imunoterapia para outras alergias alimentares está sendo estudada.

A imunoterapia não é utilizada quando o alérgeno, tal como a penicilina e outros medicamentos, pode ser evitado. No entanto, se a pessoa precisar tomar um medicamento ao qual ela é alérgica, ela pode receber terapia de dessensibilização sob estrita vigilância médica.

Na imunoterapia, pequenas quantidades do alérgeno são injetadas sob a pele ou administradas por via oral, dependendo do alérgeno específico. A primeira dose é tão pequena que mesmo uma pessoa alérgica não reage a ela. No entanto, essa pequena dose começa a acostumar o sistema imunológico da pessoa com o alérgeno. Em seguida, a dose é aumentada gradualmente. Cada aumento é tão pequeno que o sistema imunológico ainda assim não reage. A dose é aumentada até que a pessoa não esteja reagindo à mesma quantidade de alérgeno que antes causava sintomas. Essa dose é a dose de manutenção dessa pessoa. Um aumento gradual é necessário porque a exposição a muito alérgeno muito cedo pode causar uma reação alérgica. É frequente aplicar-se injeções uma ou duas vezes por semana até atingir a dose de manutenção. As injeções geralmente são aplicadas a cada 2 ou 4 semanas. O procedimento é mais eficaz quando continuam a aplicar-se as injeções de manutenção durante todo o ano, mesmo para alergias sazonais.

Visto que as injeções de imunoterapia, às vezes, causam reações alérgicas perigosas, a pessoa deve permanecer no consultório do médico pelo menos 30 minutos depois da injeção. Se a pessoa apresentar reações leves à imunoterapia (como espirros, tosse, vermelhidão, sensação de formigamento, prurido, aperto no peito, sibilos e urticária), um medicamento, geralmente um anti‑histamínico como a difenidramina ou a loratadina, talvez ajude. Nas reações mais graves, injeta-se epinefrina (adrenalina).

Alternativamente, doses do alérgeno são colocadas sob a língua (sublingual) e mantidas ali por alguns minutos antes de serem engolidas. A dose talvez seja aumentada gradativamente, assim como é feito para as injeções. A dose sublingual pode ser administrada todos os dias ou até três vezes por semana. Os extratos de pólen de gramíneos, erva-de-santiago ou ácaros de poeira doméstica, colocados sob a língua, podem ser usados para ajudar a prevenir a febre do feno (rinite alérgica).

A imunoterapia para alergia a amendoim também pode ser administrada por via oral (consulte Alergia alimentar, prevenção). A pessoa recebe a primeira de várias doses do alérgeno no decorrer de um único dia em uma clínica ou consultório médico. A pessoa então toma o alérgeno em casa. De cada vez que a dose é aumentada, a primeira dose da dosagem maior é administrada sob a supervisão de um médico.

A imunoterapia alergênica pode demorar até 3 anos para ser concluída. As pessoas que voltam a desenvolver alergias podem precisar de outro curso de imunoterapia de maior duração (às vezes, 5 anos ou mais).