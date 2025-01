Anti-histamínicos

Corticosteroides

Às vezes, plasma fresco congelado, ecalantide ou inibidor de C1 purificado

Às vezes epinefrina

Se a causa do angioedema for evidente, o indivíduo deve evitá-la, se possível. Se a causa for uma picada de inseto, os médicos podem prescrever um autoinjetor de epinefrina que as pessoas podem usar se um inseto picar novamente.

Se a causa do angioedema não for evidente, todos os medicamentos não essenciais devem ser interrompidos até que os sintomas se resolvam.

Para o angioedema leve com urticária, o uso de anti-histamínicos alivia parcialmente a coceira e reduz o inchaço. Os corticosteroides, administrados por via oral, são prescritos para sintomas graves, quando outros tratamentos são ineficazes, e são administrados durante o menor tempo possível. Quando administrados por via oral durante mais de 3 ou 4 semanas, eles podem causar muitos efeitos colaterais, por vezes sérios. Produtos para a pele (como cremes, pomadas e loções) com corticosteroides não ajudam.

Para o angioedema sem urticária (como aquele causado por um inibidor da ECA ou uma forma hereditária de angioedema), é possível que anti-histamínicos, corticosteroides e epinefrina não ajudem. Se a causa for um inibidor da ECA, os sintomas geralmente se resolvem cerca de 24 a 48 horas após a interrupção do medicamento. Se os sintomas não se resolverem, forem graves ou estiverem piorando, às vezes, os médicos administram plasma fresco congelado ou determinados medicamentos, tais como o ecalantide. Um inibidor de C1 purificado, derivado de sangue humano, também pode ser usado.

No caso de angioedema idiopático, uma dose alta de um anti-histamínico, tomado pela boca, pode ajudar.