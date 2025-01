Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

As alergias sazonais são produzidas pela exposição a substâncias suspensas no ar (como o pólen) que aparecem apenas durante determinadas épocas do ano.

As alergias sazonais causam coceira na pele, corrimento nasal, espirros e, às vezes, lacrimejamento, coceira e vermelhidão nos olhos.

O médico geralmente pode diagnosticar essas alergias quando se desenvolvem sintomas típicos (como corrimento e prurido nasal e prurido nos olhos) durante uma estação específica.

Sprays nasais de corticosteroides, anti-histamínicos e descongestionantes ajudam a aliviar os sintomas.

(Consulte também Considerações gerais sobre reações alérgicas.)

As alergias sazonais (comumente designadas febre do feno) são frequentes. Surgem apenas durante determinadas épocas do ano - especialmente na primavera, no verão ou no outono - dependendo da substância à qual a pessoa é alérgica. Os sintomas envolvem principalmente a mucosa nasal, causando rinite alérgica, ou a membrana que reveste as pálpebras e cobre a parte branca dos olhos (conjuntiva), causando conjuntivite alérgica.

O termo febre do feno é um pouco enganoso, já que os sintomas não surgem unicamente no verão, quando tradicionalmente se recolhe o feno, e nunca incluem febre. A febre do feno é, geralmente, uma reação ao pólen e às gramas. Os pólens que provocam a febre do feno variam de acordo com a estação:

Primavera: Normalmente árvores (como o carvalho, o olmo, o amieiro, a bétula, a faia, o choupo, o freixo e a oliveira)

Verão: Gramas (como bermuda, rabo-de-gato, vernal doce, pomar e Johnson) e ervas (como o cardo russo e a língua de ovelha)

Outono: Erva-de-santiago

Além disso, as estações do pólen variam de acordo com a região. No oeste dos Estados Unidos, o cedro de montanha (zimbro) é uma das principais fontes de pólen de árvores desde o mês de dezembro até o mês de março. Nas regiões áridas do sudoeste, as gramas polinizam durante muito mais tempo e, no outono, o pólen de outras ervas, como a artemísia e o cardo russo, podem causar febre do feno. As pessoas podem reagir a um ou mais pólens, assim, a época de alergia da pessoa pode durar desde o início da primavera até ao fim do outono. A alergia sazonal também é provocada por esporos de fungos, que podem ser transportados pelo ar durante períodos de tempo bastante prolongados na primavera, verão e outono.

Pode ocorrer conjuntivite alérgica quando algumas substâncias suspensas no ar, como o pólen, entram em contato direto com os olhos.

Sintomas de alergias sazonais Alergias sazonais podem provocar coceira no nariz, no céu da boca, na parte posterior da garganta e nos olhos. O prurido pode começar de forma gradual ou súbita. O nariz escorre, produzindo uma secreção aquosa transparente, e pode ficar obstruído. Nas crianças, a obstrução nasal pode levar a uma otite. O revestimento do nariz pode inchar e adquirir uma cor vermelha azulada. Os seios paranasais também podem ficar obstruídos, provocando dores de cabeça e, ocasionalmente, infecção nos seios paranasais (sinusite). Os espirros são frequentes. Os olhos se umedecem e coçam, por vezes profusamente. A parte branca dos olhos pode ficar avermelhada e as pálpebras podem inchar e apresentar vermelhidão. O uso de lentes de contato pode irritar ainda mais os olhos. Outros sintomas incluem tosse e sibilos (especialmente em pessoas que também têm asma) e, às vezes, irritabilidade e dificuldade para dormir. A gravidade dos sintomas varia de acordo com as estações. Rinite alérgica Imagem Muitas pessoas com rinite alérgica também sofrem de asma (que provoca sibilos), possivelmente causada pelos mesmos desencadeadores de alergias (alérgenos) que causam rinite alérgica e conjuntivite.

Diagnóstico de alergias sazonais Avaliação médica

Às vezes, um teste cutâneo ou um teste de imunoglobulina específico para o alérgeno O diagnóstico de alergias sazonais baseia-se nos sintomas e nas circunstâncias em que ocorrem, ou seja, se ocorrem apenas durante determinadas estações. Essa informação também pode ajudar o médico a identificar o alérgeno. Normalmente, não é necessário realizar exames, mas ocasionalmente a secreção nasal é examinada para avaliar se contém eosinófilos (um tipo de leucócito produzido em grande quantidade durante uma reação alérgica).

Teste de alergia Os testes cutâneos (prick test) podem ser úteis para confirmar o diagnóstico e identificar o alérgeno. Para estes testes, coloca-se sobre a pele uma gota de cada extrato e, em seguida, pica-se a pele com uma agulha atravessando a gota. Os médicos então verificam se ocorre uma reação de pápula (um edema pálido, levemente elevado, circundado por uma área vermelha) Se os resultados do teste cutâneo não forem claros, realiza-se um teste de imunoglobulina (IgE) específico para o alérgeno. Para este teste, uma amostra de sangue é colhida e testada.