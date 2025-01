Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

As alergias persistentes durante o ano todo (perenes) são o resultado da exposição, em ambientes internos, a substâncias suspensas no ar (como o pó das casas), que também estão presentes o ano todo.

O nariz fica congestionado, provoca prurido e às vezes escorre, e a boca e a garganta provocam prurido.

Os sintomas e as atividades que desencadeiam a alergia geralmente sugerem o diagnóstico.

O melhor é evitar o alérgeno, mas medicamentos como os anti-histamínicos podem ajudar a aliviar os sintomas.

(Consulte também Considerações gerais sobre reações alérgicas.)

As alergias perenes podem surgir em qualquer momento do ano, sem qualquer relação com a estação, ou podem durar todo o ano. As alergias perenes são, muitas vezes, uma reação ao pó doméstico. O pó doméstico pode conter mofo e esporos de fungos, fibras de tecido, pelo de animais, excrementos de ácaros do pó e partículas de insetos. As substâncias que se encontram nas baratas e sobre elas são frequentemente a causa dos sintomas alérgicos. Essas substâncias estão presentes nas casas durante todo o ano, mas podem ocasionar sintomas mais graves durante os meses frios, quando se passa mais tempo dentro de casa. (As substâncias que desencadeiam uma reação alérgica são chamadas alérgenos.)

Em geral, as alergias perenes provocam sintomas nasais (rinite alérgica) mas não sintomas oculares (conjuntivite alérgica). No entanto, uma conjuntivite alérgica pode ocorrer quando alérgenos são inadvertidamente esfregados nos olhos. As soluções de limpeza para as lentes de contato também podem causar uma reação alérgica.

A rinite perene é frequentemente causada por algo que não uma alergia, como aspirina ou outro fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) ou outra forma de rinite.

Você sabia que...

Sintomas de alergias durante o ano todo O sintoma mais óbvio das alergias perenes é o nariz cronicamente obstruído. O nariz goteja, produzindo uma secreção aquosa transparente. O nariz, o céu da boca e a parte posterior da garganta podem coçar. O prurido pode começar de forma gradual ou súbita. Os espirros são frequentes. A trompa de Eustáquio, que liga o ouvido médio à parte posterior do nariz, pode inchar. Por conseguinte, a audição pode ser afetada, especialmente nas crianças. As crianças também podem desenvolver otites crônicas. Algumas pessoas também apresentam infecções recorrentes nos seios paranasais (sinusite crônica) e crescimento no interior do nariz (pólipos nasais). Quando são afetados, os olhos ficam umedecidos e coçam. A parte branca dos olhos pode ficar avermelhada e as pálpebras podem inchar e apresentar vermelhidão. A pele sob os olhos pode ficar escura (olheira alérgica). Muitas pessoas que sofrem de alergia perene também têm asma, possivelmente causada pelos mesmos desencadeantes de alergias (alérgenos) que contribuem para rinite alérgica e conjuntivite alérgica.

Diagnóstico de alergias durante o ano todo Avaliação médica O diagnóstico de alergias perenes baseia-se nos sintomas e nas circunstâncias nas quais ocorrem, isto é, em resposta a certas atividades, como acariciar um gato. Elas podem, muitas vezes, ser diagnosticadas com base nessas informações.

Teste de alergia Testes são necessários apenas se as pessoas não responderem ao tratamento. Em tais casos, testes cutâneos (prick test) podem ajudar a confirmar o diagnóstico e identificar o fator desencadeante dos sintomas (como ácaros do pó ou baratas). Para estes testes, coloca-se sobre a pele uma gota de cada extrato e, em seguida, pica-se a pele com uma agulha atravessando a gota. Os médicos então verificam se ocorre uma reação de pápula (um edema pálido, levemente elevado, circundado por uma área vermelha). Um teste de imunoglobulina específica para alérgenos (IgE) é feito se os resultados do teste cutâneo não forem claros ou se o teste cutâneo não puder ser feito. Para este teste, uma amostra de sangue é colhida e testada.

Tratamento de alergias durante o ano todo Sprays nasais com corticosteroides

Anti-histamínicos

Descongestionantes

Colírio

Às vezes imunoterapia com o alérgeno

No caso de pólipos nasais, às vezes cirurgia Evitar o alérgeno é a melhor maneira de tratar e evitar alergias. O tratamento farmacológico para alergias perenes é semelhante ao das alergias sazonais. Inclui sprays nasais com corticosteroides, anti-histamínicos e descongestionantes. Um spray nasal com corticosteroide é geralmente bastante eficaz e é usado primeiro. A maioria destes sprays tem poucos efeitos colaterais, embora possam provocar sangramento nasal e dor no nariz. É possível usar um anti-histamínico, por via oral ou como spray nasal em vez de ou conjuntamente com um spray nasal com corticosteroide. Os anti-histamínicos são frequentemente usados com um descongestionante administrado por via oral, como a pseudoefedrina. Muitas combinações de descongestionantes com anti-histamínicos encontram-se disponíveis, sem prescrição, como dose única. No entanto, as pessoas com hipertensão arterial não devem tomar descongestionantes, a menos que o médico os recomende e vigie o seu uso. Além disso, as pessoas que tomam inibidores da monoaminoxidase (um tipo de antidepressivo) não podem tomar um produto que combine um anti-histamínico com um descongestionante. Medicamentos que combinam anti-histamínicos e descongestionantes não devem ser administrados a crianças pequenas. Os anti-histamínicos podem ter efeitos colaterais, especialmente efeitos anticolinérgicos. Esses efeitos incluem sonolência, boca seca, visão turva, constipação, dificuldade na micção, confusão e tonturas. Também há descongestionantes disponíveis sem prescrição, na forma de gotas ou sprays nasais. Estes não devem ser usados por mais que alguns dias de cada vez, pois seu uso contínuo por uma semana ou mais pode piorar ou prolongar a congestão nasal - o efeito rebote - e podem até resultar em congestão crônica. Os efeitos colaterais tendem a diminuir e ser menos severos com sprays nasais do que com fármacos orais. Outros medicamentos são, às vezes, úteis. A cromolina (um estabilizador de mastócitos) em forma de spray nasal está disponível com prescrição e pode ajudar a aliviar a coriza. Para ser eficaz, deve ser usado regularmente. A azelastina (um anti-histamínico e estabilizador de mastócitos) e o ipratrópio (um medicamento que inibe a acetilcolina), ambos disponíveis na forma de spray nasal com prescrição, podem ser eficazes. No entanto, esses medicamentos podem provocar efeitos anticolinérgicos semelhantes aos dos anti-histamínicos ingeridos por via oral, especialmente sonolência. Montelucaste, um inibidor de leucotrienos disponível com prescrição, reduz a inflamação e ajuda a aliviar a coriza. O melhor modo de utilização é usá-lo apenas quando outros medicamentos forem ineficazes. Possíveis efeitos colaterais incluem confusão, ansiedade, depressão e movimentos musculares anormais. A limpeza regular dos seios paranasais com água morna e soro fisiológico pode ajudar a soltar e lavar o muco e a hidratar o revestimento nasal. Essa técnica é denominada irrigação dos seios paranasais. Quando os sintomas são bastante incômodos apesar de tratamentos contínuos, um corticosteroide pode ser tomado por via oral ou por injeção por um curto período (em geral, inferior a 10 dias). Se forem administrados por via oral ou injetados durante muito tempo, os corticosteroides podem provocar efeitos colaterais graves. Sintomas oculares A limpeza dos olhos com soluções oculares simples (como as lágrimas artificiais) pode ajudar a reduzir a irritação. Deve ser evitada qualquer substância que possa estar provocando a reação alérgica. Durante os episódios de conjuntivite não devem ser utilizadas lentes de contato. Colírios que contêm anti-histamínicos e um medicamento que causa a contração dos vasos sanguíneos (um vasoconstritor) costumam ser eficazes. Estes colírios estão disponíveis sem prescrição. Entretanto, podem ser menos eficazes e ter mais efeitos colaterais do que os colírios vendidos sob prescrição. Os colírios que contêm cromolina, disponível com prescrição médica, são mais utilizados para evitar a conjuntivite alérgica do que propriamente aliviá-la. Podem ser utilizados quando se antecipa uma exposição ao alérgeno. Se os sintomas forem muito graves, podem ser utilizados colírios que contenham corticosteroides, disponíveis com prescrição. Durante o tratamento com colírio à base de corticosteroide, um oftalmologista deve avaliar regularmente os olhos para verificar quanto à presença de aumento da pressão e infecção. Anti-histamínicos tomados por via oral (como fexofenadina) também podem ser úteis, especialmente quando outras áreas do corpo (como ouvidos, nariz ou garganta) são afetados por alergias. Imunoterapia com alérgenos (dessensibilização) Se outros tratamentos forem ineficazes, a imunoterapia com alérgenos pode ser benéfica. A dessensibilização é um processo que tenta ensinar o sistema imunológico da pessoa a não reagir a um alérgeno. A pessoa recebe doses progressivamente maiores do alérgeno. A primeira dose é tão pequena que mesmo uma pessoa alérgica não reagirá a ela. No entanto, essa pequena dose começa a acostumar o sistema imunológico da pessoa com o alérgeno. Em seguida, a dose é aumentada gradualmente. Cada aumento é tão pequeno que o sistema imunológico ainda assim não reage. A dose é aumentada até que a pessoa não esteja reagindo à mesma quantidade de alérgeno que antes causava sintomas. A imunoterapia é necessária nas seguintes situações: Quando os sintomas são graves

Quando o alérgeno não pode ser evitado

Quando os medicamentos que costumam ser usados para tratar a rinite alérgica ou a conjuntivite alérgica não conseguem controlar os sintomas A imunoterapia para alergias perenes envolve aumentar gradualmente as doses do alérgeno colocadas sob a língua (sublingual) ou injetadas na pele. Visto que a dessensibilização ocasionalmente causa reações alérgicas perigosas, a pessoa deve permanecer no consultório do médico por, pelo menos, 30 minutos. Se a pessoa que estiver tomando imunoterapia sublingual não apresentar uma reação após a primeira dose, ela pode tomar as doses seguintes em casa. A imunoterapia alergênica para a febre do feno deve ser iniciada após a estação do pólen a fim de preparar a pessoa para a estação seguinte. A imunoterapia tem mais efeitos colaterais quando é iniciada durante a estação do pólen, porque os alérgenos já estimularam o sistema imunológico. A imunoterapia é mais eficaz quando realizada durante o ano todo. Cirurgia Por vezes, é necessário realizar uma intervenção cirúrgica nas pessoas com sinusite crônica e pólipos nasais, para melhorar a drenagem dos seios paranasais e eliminar o material infectado ou para extrair os pólipos. Uma irrigação dos seios nasais pode ser útil antes e após a cirurgia.