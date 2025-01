Alergia física

Não se sabe o que causa uma reação alérgica física. Uma teoria propõe que o estímulo físico altera uma proteína da pele. O sistema imunológico então confunde essa proteína com uma substância estranha e ataca-a. A sensibilidade à luz solar (fotossensibilidade) é um exemplo. A luz ultravioleta na luz do sol altera as proteínas na pele, que o corpo identifica como estranhas e ataca. Às vezes, a fotossensibilidade é desencadeada pelo uso de medicamentos (tais como antibióticos), alguns cosméticos (tais como cremes, loções e óleos) ou outras substâncias.