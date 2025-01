Alergia alimentar

Anti-histamínicos e, às vezes, epinefrina para tratar uma reação alérgica

Dieta de eliminação

Às vezes, medicamentos para bloquear a reação alérgica

Às vezes, imunoterapia com alérgenos (dessensibilização)

As pessoas com alergias alimentares graves, precisam ter consigo anti‑histamínicos para usar imediatamente após o início de uma reação. Os anti-histamínicos só são úteis para aliviar a urticária e o inchaço. As pessoas também devem levar consigo uma seringa autoinjetável de epinefrina, para a utilizar no caso de reações graves. Cromolina, um medicamento com receita tomado por via oral, também pode aliviar os sintomas.

As pessoas com alergias alimentares devem eliminar da sua dieta os alimentos que desencadeiem as alergias.

Outros medicamentos para alergias alimentares Omalizumabe é um anticorpo monoclonal fabricado para bloquear a atividade da IgE (que é produzida pelo sistema imunológico e causa os sintomas alérgicos). O omalizumabe não é usado para tratar uma reação alérgica aguda, mas é usado como uma maneira de limitar as reações alérgicas, sobretudo durante a terapia de dessensibilização. O medicamento é administrado por injeção. Outros anticorpos monoclonais, como dupilumabe, estão sendo estudados como tratamento para alergia a amendoim. O tratamento de longo prazo com corticosteroides é útil para pessoas com enteropatia eosinofílica. A budesonida oral pode ser usada em vez da prednisona para ajudar a concentrar o efeito no trato digestivo e minimizar a exposição sistêmica a esteroides.