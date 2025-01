Imunoglobulina

Algumas vezes um antibiótico previne infecções

Transplante de células-tronco quando possível

As pessoas com a síndrome de hiper-IgM geralmente recebem a administração de imunoglobulinas para substituir algumas imunoglobulinas que estão faltando. A imunoglobulina consiste de anticorpos obtidos do sangue de pessoas com um sistema imunológico normal.

Algumas pessoas com algumas formas desta síndrome recebem trimetoprima/sulfametoxazol (um antibiótico) para prevenir infecção pelo Pneumocystis jirovecii.

Transplante de células-tronco de um irmão ou irmã com o mesmo tipo de tecido é realizado, quando possível.