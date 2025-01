Problemas com as células T causam infecções recorrentes.

As crianças com a síndrome de DiGeorge nascem com várias anomalias, incluindo defeitos cardíacos, glândulas paratireoides ausentes ou hipodesenvolvidas, timo ausente ou hipodesenvolvido e traços faciais característicos.

(Consulte também Considerações gerais sobre imunodeficiências.)

A síndrome de DiGeorge é uma imunodeficiência primária. Geralmente, é devido a uma anomalia cromossômica, mas normalmente não é hereditária. A maioria dos casos ocorre espontaneamente, sem nenhuma razão conhecida. Tanto meninos como meninas são igualmente afetados.

O feto não se desenvolve com normalidade, e as anomalias frequentemente ocorrem nos seguintes:

Coração: As crianças frequentemente nascem com uma doença cardíaca congênita (um defeito no coração presente ao nascimento).

Glândula paratireoide: As crianças normalmente nascem com glândulas paratireoides (que ajudam a regular as concentrações de cálcio no sangue) subdesenvolvidas ou mesmo sem elas. Por conseguinte, as baixas concentrações de cálcio dão origem a espasmos musculares (tetania). Os espasmos começam normalmente nas primeiras 48 horas após o nascimento.

Rosto: Normalmente, as crianças apresentam traços faciais característicos, com a implantação baixa das orelhas, maxilar inferior pequeno e desviado para trás e olhos muito separados. Elas podem apresentar uma abertura no céu da boca (fenda palatina).